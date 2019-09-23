Экс-спикер ВРУ Андрей Парубий. Фото: Олег Федонюк в Facebook.

https://racurs.ua/n127164-gbr-otkrylo-proizvodstvo-protiv-parubiya-iz-za-tragicheskih-sobytiy-v-odesse-2-maya-2014-goda.html

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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении бывшего председателя Верховной Рады и действующего народного депутата от «Европейской солидарности» Андрея Парубия.

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Следователи подозревают Парубия в причастности к трагическим событиям в Одессе, которые произошли 2 мая 2014 года. Об этом написал сам политик и опубликовал документ ГБР на собственной странице в Facebook.

ГБР открыло против меня уголовное производство. За организацию защиты Одессы весной 2014-го. Правда, в своем письме ГБР это называет «массовыми беспорядками», — говорится в сообщении.

Экс-спикер отметил, что открытие очередного производства Государственным бюро расследований его не удивило. При этом Парубий называет «зазеркальным абсурдом» формулировку противостояний в Одессе, как это излагается в документе.

В письме отмечается, что уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины «по факту создания и координирования беспорядков Парубием А. В. общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 2 мая 2014 года на территории города Одесса».

Напомним, в августе из СИЗО вышли антимайдановцы Сергей Долженков (Капитан Какао) и гражданин России Евгений Мефедов, которые являются фигурантами «дела 2 мая». Залог за них заплатила партия «Оппозиционный блок — За жизнь».