Уникальный клад случайно нашел электрик в Израиле, фото — israel21c.org

https://racurs.ua/n127163-sensaciya-v-izraile-elektrik-po-doroge-na-rabotu-nashel-tysyacheletnee-sokrovische.html

Ракурс

Электрик обнаружил клад с ценными предметами в скале в Израиле. Об этом он немедленно сообщил в соответствующее управление и подождал на месте его представителя. В итоге из скалы достали несколько горшков и кувшинов, а также кинжал.

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Все ценности, которые электрик нашел по дороге на работу, были немедленно описаны. Для этого к месту находки прибыл Нир Дистелфелд, представитель отдела предотвращения краж Управления древними ценностями Израиля, пишет Israel21c.

Электрик Ахмед Нассар Яссин шел на работу и случано, облокотившись на скалу и чуть сдвинув камень, обнаружил настоящий клад. В Израиле принято сообщать о подобных находках, что и сделал мужчина. Меры были предприняты быстро — на место в Нижней Галилее выехал работник археологического управления.

После первого осмотра был определен возраст найденных ценностей — они были изготовлены около 4,5 тысяч лет назад. Также Дистелфелд предположил и происхождение этого клада в скале — он мог быть частью захоронения, ведь в те времена на земле обетованной принято было хоронить умерших вместе с их личными вещами.

Многие в Израиле не поняли поступка электрика, который без сомнений отдал найденное государству. Однако сам Яссин заявил, что не думал даже присвоить себе то, что принадлежит по праву всему народу Израиля.

Ранее «Ракурс» писал о древней военной базе персов, которую отыскали археологи в Израиле. Предположительно это было поселение времен персидского царя Камбиза II, которое использовалось в качестве базы во время завоевания Египта.