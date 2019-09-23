Новости Херсона: вероятный заказчик убийства Гандзюк танцевал, когда "скорая" забирала избитого им человека, фото — ATR

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Ракурс

Вероятный заказчик убийства Екатерины Гандзюк экс-нардеп Евгений Рищук танцевал, когда «скорая» забирала избитого им человека. Соответствующее видео появилось утром 23 сентября на странице «Кто заказал Катю Гандзюк?» в Фейсбук.

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Напомним, что инцидент произошел 22 сентября в селе Правые Саги Олешковского района Херсонской области. В полиции сообщили об избиении человека на сельском празднике, не называя фамилии подозреваемого.

Как свидетельствует видео с места происшествия, избитого забирает «скорая», а в этот момент Рищук танцует.

Это видео — квинтэссенция Херсонской области, которую отдал криминалу Порошенко и игнорирует Зеленский. Избиение происходило при полиции, которая просто стояла и смотрела на это, — утверждают в сообществе.

Активисты также заявили, что Рищук со своей охраной «бил всех, кто снимал его на телефон и угрожал, что убьет еще одного человека за посты в Фейсбук».

Эту историю якобы снимал на телефон советник нынешнего главы ОГА Херсонской области Юрий Гусев, у которого люди Рищука силой забрали телефон и уничтожили все его записи.

«Ракурс» сообщал, что экс-депутат от «Блока Петра Порошенко» Рищук, находясь в нетрезвом состоянии, устроил дебош на сельском празднике. Он избил депутата Олешковского районного совета Романа Чухалова, досталось и депутату Днепровского районного совета Херсона Александру Власову. О драке сообщил юрист Маси Найем.

Рищук находился под следствием по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.