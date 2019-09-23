Новини Херсона: ймовірний замовник вбивства Гандзюк танцював, коли "швидка" забирала побиту ним людину, фото — ATR

https://racurs.ua/ua/n127162-ymovirnyy-zamovnyk-vbyvstva-gandzuk-tancuvav-koly-shvydka-zabyrala-pobytu-nym-ludynu.html

Ракурс

Ймовірний замовник вбивства Катерини Гандзюк екс-нардеп Євген Рищук танцював, коли «швидка» забирала побиту ним людину. Відповідне відео з’явилося уранці 23 вересня на сторінці «Хто замовив Катю Гандзюк?» у Фейсбук.

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Нагадаємо, що інцидент стався 22 вересня у селі Праві Саги Олешківського району Херсонської області. У поліції повідомили про побиття людини на сільському святі, не називаючи прізвища підозрюваного.

Як свідчить відео з місця події, побитого забирала «швидка», а у цей момент Рищук танцював.

Це відео — квінтесенція Херсонської області, яку віддав криміналу Порошенко і ігнорує Зеленський. Побиття відбувалось при поліції, яка просто стояла і дивилась на це, — стверджують у спільноті.

Активісти також заявили, що Рищук зі своєю охороною «бив всіх, хто знімав його на телефон, а також погрожував, що вб'є ще одну людину за пости у Фейсбук».

Цю історію нібито знімав на телефон радник нинішнього голови ОДА Херсонської області Юрія Гусєва, у якого люди Рищука силою забрали телефон і знищили всі його записи.

«Ракурс» повідомляв, що екс-депутат від «Блоку Петра Порошенка» Рищук, перебуваючи у нетверезому стані, влаштував дебош на сільському святі. Він побив депутата Олешківської районної ради Романа Чухалова, дісталося й депутату Дніпровської районної ради Херсона Олександру Власову. Про бійку повідомив юрист Масі Найєм.

Рищук перебував під слідством у справі вбивства Катерини Гандзюк.