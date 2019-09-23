Унікальний скарб випадково знайшов електрик в Ізраїлі, фото — israel21c.org

https://racurs.ua/ua/n127163-sensaciya-v-izrayili-elektryk-dorogou-na-robotu-znayshov-tysyacholitniy-skarb.html

Ракурс

Електрик виявив скарб з цінними предметами у скелі в Ізраїлі. Про це він негайно повідомив до відповідного управління та почекав на місці його представника. У підсумку з порожнини у скелі дістали кілька горщиків та глечиків, а також ніж.

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Всі цінності, які електрик знайшов по дорозі на роботу, були негайно описані. Для цього до місця знахідки прибув Нір Дістелфелд, представник відділу запобігання крадіжок Управління старовинними цінностями Ізраїлю, пише Israel21c.

Електрик Ахмед Нассар Яссин йшов на роботу і раптово, спершись на скелю і трохи зсунувши камінь, виявив справжній скарб. В Ізраїлі прийнято повідомляти про подібні знахідки, що і зробив чоловік. Заходи були вжиті швидко — на місце у Нижній Галілеї виїхав спеціаліст археологічного управління.

Після першого огляду було визначено вік знайдених артефактів — вони були виготовлені біля 4,5 тисяч років тому. Також Дістелфелд припустив походження цього скарбу в скелі — він міг бути частиною поховання, адже в ті часи на землі обітованій прийнято було ховати померлих разом з їх особистими речами.

Багато людей в Ізраїлі не зрозуміли вчинку електрика, який без сумнівів віддав знайдене державі. Однак сам Яссін заявив, що не думав навіть привласнити собі те, що належить по праву народу Ізраїлю.

Раніше «Ракурс» писав про стародавню військову базі персів, яку знайшли археологи в Ізраїлі. Припускають, що це було поселення часів перського царя Камбіза II, яке використовувалося як база під час завоювання Єгипту.