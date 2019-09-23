Зеленский призвал украинцев сообщать о коррупции и отказываться от взяток. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n127165-zelenskiy-prizval-ukraincev-soobschat-o-korrupcii-i-otkazyvatsya-ot-vzyatok-video.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам.

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Глава государства призвал начать борьбу с коррупцией и сообщать о взятках в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Об этом говорится на странице президента Facebook.

Мы никогда не преодолеем коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза. Требуют взятку? Предлагают «откат»? Пожалуйста, не молчите! Обращайтесь на горячую линию НАБУ — 0800 503 200. Каждый из вас может начать менять страну уже сегодня, — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что Европа начинается не с государственной границы, а с окурка, который летит в помойку, и с пристегнутого ремня безопасности. Зеленский призвал оплачивать коммунальные услуги, налоги и не пытаться «нагнуть» государство на тендере.

Глава государства предложил украинцам стать учредителями и акционерами новой процветающей страны. Зеленский заявил, что он начал первый и его вкладом было подписание закона об импичменте.

Как ранее сообщал «Ракурс», президент сегодня подписал «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста».