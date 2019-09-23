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Ракурс
На Одещині тримали у рабстві безпритульних, яких набирали на вокзалах. Фото: UA.NEWS

На Одещині тримали у рабстві безпритульних, яких набирали на вокзалах (ФОТО)

23 вер 2019, 13:49
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В Одеській області сімейна пара використовувала для роботи у сільськогосподарському підприємстві безпритульних, яких утримувала у рабстві.

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Громадянин Грузії та громадянка України впродовж 2015−2018 років обманювали безпритульних на вокзалах Миколаєва, Одеси та Києва. Про це повідомляє прокуратура Києва.

На Одещині безпритульних тримали у рабстві. Фото: прокуратура

Зазначається, що зловмисники пропонували постраждалим роботу під Києвом з зарплатою 200−500 грн, харчуванням та безкоштовним житлом. Однак їх доставляли в Одеську область, забирали паспорти та мобільні телефони, а жити змушували у нелюдських умовах бараку, де в кожній кімнаті було по 15−20 осіб.

На Одещині безпритульних тримали у рабстві. Фото: прокуратура

Постраждалих піддавали психологічному та фізичному насиллю. При спробах втечі чи відмові працювати охоронники бараків жорстоко били таких осіб у присутності інших робітників.

Під час розслідування правоохоронці виявили 82 потерпілі особи. Наразі потерпілі направили цивільні позови на суму понад 2,3 млн грн.

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці червня у Донецькій області в рабство до росіянина потрапили близько сотні осіб.

Джерело: Ракурс


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