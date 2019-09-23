На Одещині тримали у рабстві безпритульних, яких набирали на вокзалах. Фото: UA.NEWS

https://racurs.ua/ua/n127167-na-odeschyni-trymaly-u-rabstvi-bezprytulnyh-yakyh-nabyraly-na-vokzalah-foto.html

Ракурс

В Одеській області сімейна пара використовувала для роботи у сільськогосподарському підприємстві безпритульних, яких утримувала у рабстві.

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Громадянин Грузії та громадянка України впродовж 2015−2018 років обманювали безпритульних на вокзалах Миколаєва, Одеси та Києва. Про це повідомляє прокуратура Києва.

Зазначається, що зловмисники пропонували постраждалим роботу під Києвом з зарплатою 200−500 грн, харчуванням та безкоштовним житлом. Однак їх доставляли в Одеську область, забирали паспорти та мобільні телефони, а жити змушували у нелюдських умовах бараку, де в кожній кімнаті було по 15−20 осіб.

Постраждалих піддавали психологічному та фізичному насиллю. При спробах втечі чи відмові працювати охоронники бараків жорстоко били таких осіб у присутності інших робітників.

Під час розслідування правоохоронці виявили 82 потерпілі особи. Наразі потерпілі направили цивільні позови на суму понад 2,3 млн грн.

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці червня у Донецькій області в рабство до росіянина потрапили близько сотні осіб.