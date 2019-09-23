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Ракурс
Гончарук будет общаться с народом с помощью «Чашки премьера», скриншот видео

Гончарук будет общаться с народом с помощью «Чашки премьера» (ВИДЕО)

23 сен 2019, 14:36
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Премьер-министр Алексей Гончарук будет общаться с гражданами с помощью видеоблога, который назвал «Чашка премьера». Руководитель правительства выложил в сеть первый выпуск передачи 22 сентября.

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Во время десятиминутного видео на столе в рабочем кабинете Гончарука стоял ноутбук и чашка.

На официальной странице премьер-министр Украины в Фейсбук рассказал, что намерен еженедельно записывать небольшое видео, в котором будет рассказывать обо всем, что произошло за неделю.

А еще я буду отвечать на ваши комментарии у меня на страницах, — отметил Гончарук.

Таким образом руководитель Кабмина хочет оперативно информировать граждан о деятельности правительства, поскольку считает, что «открытость власти — это то, чего всегда не хватало в Украине».

В дебютном блоге Гончарук остановился на вопросах проекта госбюджета-2020 и транзита газа через Украину.

В свое время премьер-министр Арсений Яценюк записывал короткие передачи, которые транслировались на радио- и телеканалах Общественного вещателя.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Гончарук 17 сентября опроверг заявление о переговорах с олигархом Игорем Коломойским относительно будущего «ПриватБанка».

Источник: Ракурс


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