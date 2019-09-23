Авария в Житомирской области. Фото: Нацполиция

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Все 11 пострадавших, которые получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, находятся в Новоград-Волынской районной больнице.

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Трое из пострадавших в реанимации, их состояние тяжелое — у них травмы головы, ушибы внутренних органов и переломы конечностей. Медики уверяют, что угрозы их жизни нет. Первоочередные операции им уже сделали, об этом 23 сентября сообщает ТСН.

Еще семь пассажиров находятся в травматологическом отделении с травмами и ушибами. Пострадавшие рассказывают, что авария произошла внезапно.

Мэр Житомир Сергей Сухомлин пообещал всестороннюю поддержку пострадавшим. Сегодня Житомирский исполнительный комитет собрался на экстренное заседание, чтобы выделить средства семьям погибших и пострадавших работников КП «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление». По информации пресс-службы городского совета, в ДТП погибли шесть работников ТТУ, еще трое погибших — их родственники.

Председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко на собственной странице в Facebook написал, что все семьи погибших получат материальную помощь от ОГА.

Напомним, вчера поздно вечером в Житомирской области автоцистерна врезалась в автобус, который стоял на обочине. В ДТП погибли девять человек, еще 10 получили травмы. Ими оказались работники коммунального предприятия «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление». В ночь трагедии они возвращались с отдыха в Карпатах. В Житомире власти объявили трехдневный траур.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Зафиксированы все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Также полицейские задержали водителя грузовика, который не справился с управлением и столкнулся с автобусом.