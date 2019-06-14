Гибридная война: британскому спецназу разрешат секретные операции для противодействия России, фото — Reuters

https://racurs.ua/n123173-britanskomu-specnazu-razreshat-sekretnye-operacii-dlya-protivodeystviya-rossii-the-guardian.html

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Спецподразделения британской армии могут получить новые полномочия для противодействия враждебным государствам, в том числе России. В частности, операцию могут предпринять для того, чтобы раскрыть российскую секретную деятельность.

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Причиной такого решения The Guardian называет снижение активности «Исламского государства» и, как следствие, сокращение специальных операций.

Вместо этого спецназ реорганизуют для сосредоточения на межгосударственной деятельности. Для этого силовики подготовили новую Концепцию спецопераций, которая вскоре будет рассмотрена правительством Великобритании. В документе утверждается, что современные методы ведения войны все меньше акцентируются на обычных боевых действиях.

План предусматривает изменение как структуры секретных подразделений военных, так и того, что они делают. Важнейшие изменения регламентируют более тесное сотрудничество самых секретных подразделений: десанта из специальной авиационной службы, службы десантных кораблей, полка специальной разведки и внешней разведки Mи6.

Специальным силам Великобритании предоставят больше возможностей действовать за кулисами обычных военных операций. Например, операцию могут начать в Прибалтике или Африке, чтобы раскрыть и точно определить российскую тайную деятельность.

Напомним, что в 2018—2019 годах самыми существенными точками соприкосновения Запада с российской военной угрозой были химатака в Солсбери, агрессия в Украине, Сирии и Африке, глобальные кибератаки.

Напомним, что в апреле правительство Великобритании разработало законопроект, который позволит Лондону и после Brexit продолжать санкции против России, которые пока реализуются Евросоюзом.