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Гібридна війна: британському спецназу дозволять секретні операції для протидії Росії, фото — Reuters

Британському спецназу дозволять секретні операції для протидії Росії — The Guardian

14 чер 2019, 12:56
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Спецпідрозділи британської армії можуть отримати нові повноваження для протидії ворожим державам, в тому числі Росії. Зокрема, операцію можуть розпочати для того, щоб розкрити російську таємну діяльність.

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Причиною такого рішення The Guardian називає зниження активності «Ісламської держави» і, як наслідок, скорочення спеціальних операцій.

Замість цього спецназ реорганізують для зосередження на міждержавній діяльності. Для цього силовики підготували нову ​​Концепцію спецоперацій, яка незабаром буде розглянута урядом Великої Британії. У документі стверджується, що сучасні методи ведення війни все менше акцентуються на звичайних бойових діях.

План передбачає зміну як структури секретних підрозділів військових, так і того, що вони роблять. Найважливіші зміни регламентують тіснішу співпрацю найрізноманітніших секретних підрозділів: десанту зі спеціальної авіаційної служби, служби десантних кораблів, полку спеціальної розвідки і зовнішньої розвідки Mi6.

Спеціальним силам Великої Британії нададуть більше можливостей діяти за лаштунками звичайних військових операцій. Наприклад, операцію можуть розпочати ​​в Прибалтиці чи Африці, щоб розкрити та точно визначити російську таємну діяльність.

Нагадаємо, що у 2018−2019 роках найістотнішими точками дотику Заходу із російською військовою загрозою були хіматака в Солсбері, агресія в Україні, Сирії та Африці, глобальні кібератаки.

Нагадаємо, що у квітні уряд Великої Британії розробив законопроект, який дозволить Лондону і після Brexit продовжувати санкції проти Росії, які нині реалізуються Євросоюзом.

Джерело: Ракурс


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