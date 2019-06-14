Гібридна війна: британському спецназу дозволять секретні операції для протидії Росії, фото — Reuters

https://racurs.ua/ua/n123173-brytanskomu-specnazu-dozvolyat-sekretni-operaciyi-dlya-protydiyi-rosiyi-the-guardian.html

Ракурс

Спецпідрозділи британської армії можуть отримати нові повноваження для протидії ворожим державам, в тому числі Росії. Зокрема, операцію можуть розпочати для того, щоб розкрити російську таємну діяльність.

Loading...

Причиною такого рішення The Guardian називає зниження активності «Ісламської держави» і, як наслідок, скорочення спеціальних операцій.

Замість цього спецназ реорганізують для зосередження на міждержавній діяльності. Для цього силовики підготували нову ​​Концепцію спецоперацій, яка незабаром буде розглянута урядом Великої Британії. У документі стверджується, що сучасні методи ведення війни все менше акцентуються на звичайних бойових діях.

План передбачає зміну як структури секретних підрозділів військових, так і того, що вони роблять. Найважливіші зміни регламентують тіснішу співпрацю найрізноманітніших секретних підрозділів: десанту зі спеціальної авіаційної служби, служби десантних кораблів, полку спеціальної розвідки і зовнішньої розвідки Mi6.

Спеціальним силам Великої Британії нададуть більше можливостей діяти за лаштунками звичайних військових операцій. Наприклад, операцію можуть розпочати ​​в Прибалтиці чи Африці, щоб розкрити та точно визначити російську таємну діяльність.

Нагадаємо, що у 2018−2019 роках найістотнішими точками дотику Заходу із російською військовою загрозою були хіматака в Солсбері, агресія в Україні, Сирії та Африці, глобальні кібератаки.

Нагадаємо, що у квітні уряд Великої Британії розробив законопроект, який дозволить Лондону і після Brexit продовжувати санкції проти Росії, які нині реалізуються Євросоюзом.