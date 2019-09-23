Українські військові отримали мобільні лазне-пральні комплекси. Фото: Міноборони

https://racurs.ua/ua/n127176-ukrayinski-viyskovi-otrymaly-mobilni-lazne-pralni-kompleksy-foto.html

Ракурс

Українським військовослужбовцям, які виконують бойові завдання в районах проведення Операції об'єднаних сил, закупили мобільні лазне-пральні комплекси. Підрозділам передали перші шість одиниць техніки для експлуатації. Наступну партію мають передати за кілька днів.

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Усього на 2019 рік в рамках Державного оборонного замовлення було виготовлено 10 таких комплексів. Про це повідомляється в інформагентстві Міноборони.

Кожен такий комплекс коштує понад 8,5 млн грн. Він обладнаний сучасною технікою, системою обігріву води та електрогенераторами.

У комплексі військовослужбовці можуть випрати, висушити, попрасувати одяг та помитися. Він має лазневий модуль з душовою кімнатою та пральню.

Самі комплекси розміщені на шасі автомобіля КрАЗ з причепом. Вони відповідають усім санітарним та гігієнічним нормам.

Ця техніка вже показала високу ефективність у забезпеченні санітарно-гігієнічного обслуговування військовослужбовців. Армія планує і надалі закупати таке обладнання.

Як раніше повідомляв «Ракурс», українська армія у серпні вирішила взяти на озброєння вітчизняних десантно-штурмових військамериканські парашутні системи.