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Ракурс
Українські військові отримали мобільні лазне-пральні комплекси. Фото: Міноборони

Українські військові отримали мобільні лазне-пральні комплекси (ФОТО)

23 вер 2019, 15:41
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Українським військовослужбовцям, які виконують бойові завдання в районах проведення Операції об'єднаних сил, закупили мобільні лазне-пральні комплекси. Підрозділам передали перші шість одиниць техніки для експлуатації. Наступну партію мають передати за кілька днів.

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Усього на 2019 рік в рамках Державного оборонного замовлення було виготовлено 10 таких комплексів. Про це повідомляється в інформагентстві Міноборони.

Кожен такий комплекс коштує понад 8,5 млн грн. Він обладнаний сучасною технікою, системою обігріву води та електрогенераторами.

Українські військові отримали мобільні лазне-пральні комплекси. Фото: Міноборони

У комплексі військовослужбовці можуть випрати, висушити, попрасувати одяг та помитися. Він має лазневий модуль з душовою кімнатою та пральню.

Самі комплекси розміщені на шасі автомобіля КрАЗ з причепом. Вони відповідають усім санітарним та гігієнічним нормам.

Ця техніка вже показала високу ефективність у забезпеченні санітарно-гігієнічного обслуговування військовослужбовців. Армія планує і надалі закупати таке обладнання.

Як раніше повідомляв «Ракурс», українська армія у серпні вирішила взяти на озброєння вітчизняних десантно-штурмових військамериканські парашутні системи.


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