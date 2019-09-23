Погода в Україні 24 вересня: в низці областей очікується мороз. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n127177-pogoda-v-ukrayini-24-veresnya-v-nyzci-oblastey-ochikuietsya-moroz.html

Ракурс

Погода в Україні 24 вересня буде без опадів. Вітер східний зі швидкістю 5−10 м/с.

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Синоптики обіцяють похолодання і морози. Температура повітря вдень становитиме 11−22°, а вночі від 2° морозу до 10° тепла. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

У Києві 24 вересня вдень опади не передбачаються. Температура повітря вночі становитиме від 0° до 2° морозу, вдень — 12−14°.

У Львові протягом наступної доби синоптики обіцяють по-осінньому теплу погоду. Стовпчики термометрів вночі покажуть 4−6°, вдень — 19−21°.

В Одесі 24 вересня мінлива хмарність. Вночі температура повітря опуститься до 8−10°, вдень підніметься до 19−21°.

У Дніпрі у вівторок вдень опади не очікуються. Вночі температура становитиме 5−7°, вдень — 15−17°.

У Харкові 24 вересня Укргідрометцентр обіцяє холод. Вночі термометри покажуть від 1° морозу до 1° тепла, вдень — 11−13°.

На Закарпатті завтра тепліша погода. Температура повітря підвищиться і вночі становитиме 5−7°, вдень — 21−23°.

У Києві 24 вересня очікується магнітна буря від 6.00 до 9.00 ранку. Також очікуються незначні хвилювання.

Як раніше повідомляв «Ракурс», синоптики попередили про погіршення погодних умов.