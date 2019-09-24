Погода в Украине 25 сентября: на западе дождь. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n127230-pogoda-v-ukraine-25-sentyabrya-na-zapade-dojd-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 25 сентября будут холодная и с морозами. Ветер юго-восточный со скоростью 5−10 м/с.

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Синоптики обещают дожди на западе страны. Температура воздуха днем ​​составит 13−21°, а ночью от 3° мороза до 12° тепла. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

В Киеве 25 сентября днем ​​осадки не предусматриваются. Температура воздуха ночью составит от 0° до 2° мороза, днем ​​-14−16°.

Во Львове в течение следующих суток синоптики обещают холодную погоду. Столбики термометров ночью покажут 5−7°, днем ​​-17−19°.

В Одессе 25 сентября переменная облачность. Ночью температура воздуха опустится до 10−12°, днем ​​поднимется до 18−20°.

В Днепре в среду днем ​​осадков не ожидается. Ночью температура составит 1−3° мороза, днем ​​-16−18°.

В Харькове 25 сентября Укргидрометцентр обещает холод. Ночью градусники покажут 1−3° мороза, днем ​​-11−13°.

На Закарпатье завтра сильный ливень. Температура воздуха повысится и ночью 8−10°, днем ​​-16−18°.

В Киеве 25 сентября ожидается магнитная буря после полуночи до 9.00 утра. Также ожидаются незначительные волнения.

Как ранее сообщал «Ракурс», синоптики предупреждают о сильных морозах.