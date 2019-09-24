Сенцов готов пожать руку Путину, чтобы освободить украинских пленников Кремля, фото - "Радио Свобода"

https://racurs.ua/n127229-sencov-gotov-daje-pojat-ruku-putinu-video.html

Ракурс

Олег Сенцов, недавно освобожденный из российской колонии, заявил о том, что готов даже пожать руку президенту РФ Владимиру Путину, чтобы все пленные вернулись домой.

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По его мнению, ни один политический заключенный Кремля не должен оставаться в российских застенках. Сенцов заявил, что готов участвовать в процессе возвращения их домой.

В разговоре с корреспондентами радио «Крым.Реалии» Сенцов сказал, что готов делать что угодно для того, чтобы вернуть украинских заключенных, захваченных Россией, обратно домой. Среди прочего он назвал и рукопожатие с Путиным, пусть даже оно спасет одного пленника.

Также Сенцов дал разъяснение о том, что для него означает «борьба с путинским режимом». Бывший пленник Кремля признал, что различает Россию как страну и режим Путина. Бороться он призывает именно с режимом, а не со всей Россией.

Ранее «Ракурс» писал о книге, которую Сенцов подписал для Шария — бывший узник Кремля объяснил, почему так сделал.