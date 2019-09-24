Сенцов готовий потиснути руку Путіну, щоб звільнити українських бранців Кремля, фото — "Радіо Свобода"

https://racurs.ua/ua/n127229-sencov-gotovyy-navit-potysnuty-ruku-putinu-video.html

Ракурс

Олег Сенцов, нещодавно звільнений з російського полону, заявив про те, що готовий навіть потиснути руку російському президенту Володимиру Путіну, аби всі полонені повернулися додому.

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На його думку, жоден політичний в’язень Кремля не повинен залишатися в російських застінках. Сенцов заявив, що готовий брати участь у процесі повернення їх додому.

У розмові з кореспондентом радіо «Крим.Реалії» Сенцов сказав, що готовий робити що завгодно для того, аби повернути українських в’язнів, захоплених Росією, назад додому. У числі дій він назвав і рукостискання, нехай навіть воно врятує одного бранця.

Також Сенцов дав пояснення щодо того, що для нього означає «боротьба з путінським режимом». Так, колишній бранець Кремля визнав, що розрізняє Росію як країну і режим Путіна. Боротися він закликає саме з режимом, а не з усією Росією.

Раніше «Ракурс» писав про книгу, яку Сенцов підписав для Шарія — колишній в’язень Кремля пояснив, чому так зробив.