Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Сенцов готовий потиснути руку Путіну, щоб звільнити українських бранців Кремля, фото — "Радіо Свобода"

Сенцов: Готовий навіть потиснути руку Путіну (ВІДЕО)

24 вер 2019, 14:58
999

Олег Сенцов, нещодавно звільнений з російського полону, заявив про те, що готовий навіть потиснути руку російському президенту Володимиру Путіну, аби всі полонені повернулися додому.

Loading...

На його думку, жоден політичний в’язень Кремля не повинен залишатися в російських застінках. Сенцов заявив, що готовий брати участь у процесі повернення їх додому.

У розмові з кореспондентом радіо «Крим.Реалії» Сенцов сказав, що готовий робити що завгодно для того, аби повернути українських в’язнів, захоплених Росією, назад додому. У числі дій він назвав і рукостискання, нехай навіть воно врятує одного бранця.

Також Сенцов дав пояснення щодо того, що для нього означає «боротьба з путінським режимом». Так, колишній бранець Кремля визнав, що розрізняє Росію як країну і режим Путіна. Боротися він закликає саме з режимом, а не з усією Росією.

Раніше «Ракурс» писав про книгу, яку Сенцов підписав для Шарія — колишній в’язень Кремля пояснив, чому так зробив.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Німеччина ставить візи в російські паспорти жителів ОРДЛО — Bild

У Німеччині не побачили різниці між справжніми російськими паспортами і тими, які після указу Путіна почали видавати в ОРДЛО. Тепер жителі ДНР та ЛНР можуть їздити до Європи. Про це розповіли журналісти Bild

Світові новини
15:49
Новини партнерів
Загрузка...