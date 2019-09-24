Сенцов пояснив, чому підписав книгу скандалісту Шарію, фото — "Радіо Свобода"

https://racurs.ua/ua/n127221-sencov-poyasnyv-chomu-pidpysav-knygu-skandalistu-shariu.html

Ракурс

Режисер та колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов пояснив, чому підписав книгу скандальному блогеру Анатолію Шарію. Він вважає, що для перемоги над ворогом «не обов’язково його знищувати».

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Сенцов підписав свою книгу «Маркетер» наприкінці півторагодинної автограф-сесії, яка відбулася у Львові минулого вікенду. Останнім до нього підійшов хлопчина і запитав, чи зможе Сенцов підписати примірник для Шарія. Йому не відмовили, а сьогодні Сенцов у Фейсбук вирішив пояснити ситуацію.

Я прекрасно розумію ким є Анатолій Шарій і ніяких ілюзій на його рахунок не відчуваю. Я не боюся, ні пропагандистів, ні провокаторв. І тим більше не боюся сердитих коментаторів, яким лише потрібен привід обурюватися. Щоб перемогти ворога, зовсім не обов’язково його знищувати. Так говорив Сунь-цзи, — заявив Сенцов.

Книгу «Маркетер» режисер, письменник і колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов презентував 22 вересня у Львові у рамках Форуму видавців.

Це збірка оповідань, у якій йдеться про 1990-ті роки, коли Сенцов вступив до університету на спеціальність «маркетинг». До книги увійшли оповідання про життя автора та його близьких людей

Ці твори Сенцов написав за 11 днів півтора роки тому у таборі суворого режиму у місті Лабитнангі. Книга «Маркетер» вийшла у «Видавництві старого лева». Перші анонси про її львівську презентацію з’явились ще тоді, коли Олег Сенцов перебував у російській в’язниці.