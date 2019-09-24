Сенцов объяснил, почему подписал книгу скандалисту Шарию, фото — "Радио Свобода"

https://racurs.ua/n127221-sencov-obyasnil-pochemu-podpisal-knigu-skandalistu-shariu.html

Ракурс

Режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов объяснил, почему подписал книгу скандальном блогеру Анатолию Шарию. Он считает, что для победы над врагом «не обязательно его уничтожать».

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Сенцов подписал свою книгу «Маркетер» в конце полуторачасовой автограф-сессии, которая состоялась во Львове прошлого уикенда. Последним к нему подошел парень и спросил, может ли Сенцов подписать экземпляр для Шария. Ему не отказали, а сегодня Сенцов в Фейсбук решил объяснить ситуацию.

Я прекрасно понимаю кем является Анатолий Шарий и никаких иллюзий на его счет не испытываю. Я не боюсь, ни пропагандистов, ни провокаторв. И тем более не боюсь сердитых комментаторов, которым нужен только повод возмущаться. Чтобы победить врага, совсем не обязательно его уничтожать. Так говорил Сунь-цзы, — заявил Сенцов.

Книгу «Маркетер» режиссер, писатель и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов представил 22 сентября во Львове в рамках Форума издателей.

Это сборник рассказов, в котором говорится о 1990-х годах, когда Сенцов поступил в университет на специальность «маркетинг». В книгу вошли рассказы о жизни автора и его близких людей.

Эти произведения Сенцов написал за 11 дней полтора года назад в лагере строгого режима в городе Лабытнанги. Книга «Маркетер» вышла в «Издательстве старого льва». Первые новости о ее львовской презентации появились еще тогда, когда Олег Сенцов находился в российской тюрьме.