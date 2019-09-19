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Сенцов посетил в больнице бывших пленников Кремля. Фото: ВВС
Сенцов посетил в больнице бывших политзаключенных (ФОТО)https://racurs.ua/n127021-sencov-posetil-v-bolnice-byvshih-plennikov-kremlya-foto.htmlРакурс
Олег Сенцов пришел в отделение больницы к Владимиру Балуху, Евгению Панову и Роману Сущенко. В медучреждение бывшие узники Кремля попали после недавнего обмена пленными. Благодаря усилиям украинских врачей, все трое уверенно идут на поправку.
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Сенцов пообщался с каждым из них, расспрашивал о самочувствии, настроении и планах на ближайшее будущее. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Faсebook.
После визита в больницу 19 сентября режиссер также показал и совместные фото, где позирует вместе с Балухом, Сущенко и Пановым.
Ранее в ходе выступления на форуме YES-2019 в Киеве Сенцов обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом освободить всех узников Кремля. Также он рассказал историю об особенной для него банке с желто-голубыми наклейками, которую он возил с собой по российским тюрьмам в качестве символа своей принадлежности к украинскому народу.
Ранее «Ракурс» публиковал фото из российской колонии, которое показал журналистам Сенцов.
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