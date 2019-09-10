Владимир Зеленский, фото: Офис президента

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Украинский политзаключенный Олег Сенцов во время сегодняшней совместной с другим уже бывшим пленником Кремля Александром Кольченко пресс-конференции рассказал, что после обмена пленными между Кивом и Москвой обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с вопросом о том, что будет с другими пленными.

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Я знал, что их более сотни осталась в России. Ведь отдали моряков, отдали, так сказать, медийных личностей, но осталось много других, менее известных. А нам их менять не на кого, обменного фонда нет, на что будем менять? — отметил Сенцов.

По его словам, Зеленский ответил, что существует план, по которому будет происходить работа относительно пленных.

Озвучил, что будет второй этап. Но раз нам не надо отдавать людей, значит где-то нужно будет отступить, — рассказал Сенцов.

Отвечая на вопрос, почему, по их мнению, обмен политзаключенными не состоялся раньше, Кольченко заметил, что, вероятно, этому мешало упрямство Путина, добавив, что точная причина ему не известна.

Но там такая система, что невозможно сдать назад. Они не могли признать, что случайно не тех задержали, мы так не хотели. Поэтому утверждали: они террористы, — отметил, отвечая на этот вопрос Сенцов.

Кроме того, президента РФ Владимира Путина прежде всего интересует достижение своих целей, а не люди, отметил Сенцов.

Он хотел получить другие уступки и я очень рад, что украинская администрация им не уступила, хотя нам и пришлось сидеть в тюрьме, — отметил Сенцов.

Напомним, Сенцов и Кольченко сегодня также рассказали, испытывали ли страх поддаться за решеткой российской пропаганде.