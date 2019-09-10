Олег Сенцов и Александр Кольченко, фото: «Крим.Реалии»

https://racurs.ua/n126589-politzakluchennye-sencov-i-kolchenko-rasskazali-deystvovala-li-na-nih-kremlevskaya-propaganda.html

Ракурс

Украинские политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко, освобожденные из российского плена при обмене 7 сентября, рассказали, чувствовали ли за решеткой боязнь подвергнуться кремлевской пропаганде.

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Никакой боязни страха не было, — отметил Кольченко во время сегодняшней совместной с Сенцовым пресс-конференции.

Сенцов сообщил, что имел возможность на выходных смотреть телепередачи известного российского пропагандиста Дмитрия Киселева. Вероятно, речь идет об итоговой недельной телепрограмме «Вести недели» на телеканале «Россия 1», ведущим которой является Киселев.

Не пропуская, поскольку развлечений в тюрьме мало, цирка нет, — отметил политзаключенный.

По его словам, смотреть соответствующую телевизионную программу было «весело».

Такое, конечно, извращенное удовольствие. Такая истерика была, он молодец, конечно, в этом плане, — отметил политзаключенный.

Напомним, Сенцов и Кольченко сегодня также рассказали о своих планах на будущее. Оба не планируют возвращаться на оккупированный полуостров. Так, Сенцов планирует жить в Киеве и заниматься в столицей творческой деятельностью.