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Олег Сенцов та Олександр Кольченко, фото: «Крим.Реалії»
Політв’язні Сенцов та Кольченко розповіли, чи діяла на них кремлівська пропаганда (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n126589-politv-yazni-sencov-ta-kolchenko-rozpovily-chy-diyala-na-nyh-kremlivska-propaganda-video.htmlРакурс
Українські політв’язні Олег Сенцов та Олександр Кольченко, звільнені з російського полону під час обміну 7 вересня, розповіли, чи відчували за ґратами острах піддатися кремлівській пропаганді.
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Жодного остраху не було, — зауважив Кольченко під час сьогоднішньої спільної з Сенцовим прес-конференції.
Сенцов повідомив, що мав можливість на вихідних дивитися телеперадачу відомого російського пропагандиста Дмитра Кисельова. Ймовірно, йдеться про підсумкову тижневу телепрограму «Вести недели» на телеканалі «Россия 1», ведучим котрої є Кисельов.
Не пропускаючи, оскільки розваг у в’язниці мало, цирку немає, — зазначив політв’язень.
За його словами, дивитися відповідну телепередачу було «весело».
Таке, звичайно, збочене задоволення. Така істерика була, він молодець, звичайно, в цьому плані, — наголосив політв’язень.
Нагадаємо, Сенцов та Кольченко сьогодні також розповіли про свої плани на майбутнє. Обоє не планують повертатися до окупованого півострова. Так, Сенцов планує жити в Києві й займатися в столиці творчою діяльністю.
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