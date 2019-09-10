Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n126590-sencov-rozpoviv-pro-scho-zapytuvav-zelenskogo-pislya-zvilnennya-video.html

Ракурс

Український політв’язень Олег Сенцов під час сьогоднішньої спільної з іншим вже колишнім бранцем Кремля Олександром Кольченком прес-конференції розповів, що після обміну полоненими між Кивом та Москвою звернувся до президента України Володимира Зеленського з питанням щодо того, що буде з іншими полоненими.

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Я знав, що їх понад сотня залишилася в Росії. Адже віддали моряків, віддали, так би мовити, медійних особистостей, але залишилося багато інших, менш відомих. А нам їх міняти немає на кого, обмінного фонду немає, на що будемо міняти? — зазначив Сенцов.

За його словами, Зеленський відповів, що існує план, за яким відбуватиметься робота щодо цих полонених.

Озвучив, що буде другий етап. Але раз нам не треба віддавати людей, значить десь потрібно буде відступити, — повідомив Сенцов.

Відповідаючи на запитання, чому, на їхню думку, обмін політв’язнями не відбувся раніше, Кольченко зауважив, що, ймовірно, цьому заважала впертість Путіна, додавши, що точна причина йому не відома.

Але там така система, що неможливо здати назад. Вони не могли визнати, що випадково не тих затримали, ми так не хотіли. Тому твердили: вони терористи, — зазначив, відповідаючи на це питання Сенцов.

Крім того, президента РФ Володимира Путіна передусім цікавить досягнення своїх цілей, а не люди, наголосив Сенцов.

Він хотів отримати інші поступки і я дуже радий, що українська адміністрація їм не поступилася, хоч нам і довелося сидіти у в’язниці, — зауважив Сенцов.

Нагадаємо, Сенцов та Кольченко сьогодні також розповіли, чи відчували острах піддатися за ґратами російській пропаганді.