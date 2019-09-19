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Сенцов відвідав у лікарні колишніх бранців Кремля. Фото: ВВС
Сенцов відвідав у лікарні колишніх політв’язнів (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n127021-sencov-vidvidav-u-likarni-kolyshnih-branciv-kremlya-foto.htmlРакурс
Олег Сенцов прийшов у лікарню до Володимира Балуха, Євгена Панова та Романа Сущенка. До медзакладу колишні бранці Кремля потрапили після обміну полоненими. Завдяки зусиллям медиків стан здоров’я звільнених українців поступово покращується.
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Сенцов поспілкувався з кожним із них, розпитував про самопочуття, думки та плани на майбутнє, про що повідомив у своєму Facebook.
Після візиту до лікарні 19 вересня режисер також оприлюднив світлини, на яких він позує разом із Балухом, Пановим і Сущенком.
Раніше під час виступу на форумі YES-2019 у Києві Сенцов звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом звільнити всіх бранців Кремля. Він також розповів історію про особливу банку з жовто-блакитними смужками, яку він возив із собою по тюрмах РФ як символ своєї приналежності до українського народу.
Раніше «Ракурс» публікував фото з російської колонії, яке показав журналістам Сенцов.
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