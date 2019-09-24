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Ракурс
На территории воинской части в Хмельницком в ДТП погиб военный. Фото: 24 канал

На территории воинской части в Хмельницком в ДТП погиб военный (ФОТО)

24 сен 2019, 13:19
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Смертельное ДТП произошло в одной из воинских частей в Хмельницком. Здесь грузовой автомобиль врезался в бетонную электроопору, в результате чего погиб военнослужащий.

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В ДТП погиб старший солдат-контрактник. По предварительной версии следствия, водитель не справился с управлением военного автомобиля «Урал 4320», сообщили сегодня в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По данным ведомства, погибший солдат в момент столкновения находился в кузове военного автомобиля. На территории воинской части в Хмельницком в ДТП погиб военный. Фото: ГБР

По факту смертельного ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего).

На территории воинской части в Хмельницком в ДТП погиб военный. Фото: ГБР

Солдату-контрактнику, который находился за рулем военного автомобиля, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, что 9 июля ДТП в Киевской области унесло жизни двух военных. Смертельная авария произошла около 3.00 утра на автотрассе Киев — Чоп.

Источник: Ракурс


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