На территории воинской части в Хмельницком в ДТП погиб военный. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n127220-na-territorii-voinskoy-chasti-v-hmelnickom-v-dtp-pogib-voennyy-foto.html

Ракурс

Смертельное ДТП произошло в одной из воинских частей в Хмельницком. Здесь грузовой автомобиль врезался в бетонную электроопору, в результате чего погиб военнослужащий.

Loading...

В ДТП погиб старший солдат-контрактник. По предварительной версии следствия, водитель не справился с управлением военного автомобиля «Урал 4320», сообщили сегодня в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По данным ведомства, погибший солдат в момент столкновения находился в кузове военного автомобиля.

По факту смертельного ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего).

Солдату-контрактнику, который находился за рулем военного автомобиля, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, что 9 июля ДТП в Киевской области унесло жизни двух военных. Смертельная авария произошла около 3.00 утра на автотрассе Киев — Чоп.