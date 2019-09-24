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На території військової частини в Хмельницькому в ДТП загинув військовий. Фото: 24 канал

На території військової частини в Хмельницькому в ДТП загинув військовий (ФОТО)

24 вер 2019, 13:19
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Смертельна ДТП сталася в одній з військових частин у Хмельницькому. Тут вантажний автомобіль врізався в бетонну електроопору, в результаті чого загинув військовослужбовець.

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В ДТП загинув старший солдат-контрактник. За попередньою версією слідства, водій не впорався з керуванням військового автомобіля «Урал 4320», повідомили сьогодні в прес-службі Державного бюро розслідувань.

За даними відомства, загиблий солдат в момент зіткнення знаходився в кузові військового автомобіля.На території військової частини у Хмельницькому в ДТП загинув військовий. Фото: ДБР

За фактом смертельної ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України (порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної або транспортної машини, що спричинило травми середньої тяжкості, тяжкі тілесні ушкодження або загибель потерпілого).

На території військової частини у Хмельницькому в ДТП загинув військовий. Фото: ДБР

Солдату-контрактнику, який перебував за кермом військового автомобіля, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Нагадаємо, що 9 липня ДТП у Київській області забрало життя двох військових. Смертельна аварія сталася близько 3.00 ранку на автотрасі Київ-Чоп.

Джерело: Ракурс


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