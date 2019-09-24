Мустафа Найем, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n127219-advokat-yanukovycha-prograv-sud-proty-mustafy-nayema-dokument.html

Ракурс

Колишній народний депутат Мустафа Найем виграв суд у адвоката колишнього президента України Віктора Януковича Ольги Просянюк.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє юридична компанія «Міллер», яка представляла інтереси Найєма.

Зазначається, що Просянюк подала проти Найема позов про захист честі і гідності, котрий стосувався поширеної 14 лютого 2018 року Найємом у Фейсбуці повідомлення про те, що, за його інформацією, захисники Януковича, використовують свій вплив та зв’язки, щоб позбавити безоплатного адвоката Януковича Івана Ангеліна свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.

Ангеліна надали Януковичу як безоплатного адвоката, оскільки захисники екс-президента неодноразово не з’являлися на судові засідання.

Вчора Шевченківський райсуд Києва відмовив у задоволенні позову Просянюк.

Тепер у Просянюк є 30 днів на оскарження цього рішення суду.

Нагадаємо, інший адвокат Януковича — Юрій Кірасир, сьогодні заявив, що Європейський суд скасував санкції проти екс-президента. Сайт Євросуду наразі не працює, тож можливості перевірити цюінформацію немає.