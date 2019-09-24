Мустафа Найем, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n127219-advokat-yanukovicha-proigral-sud-protiv-mustafy-nayema-dokument.html

Ракурс

Бывший народный депутат Мустафа Найем выиграл суд у адвоката бывшего президента Украины Виктора Януковича Ольги Просянюк.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает юридическая компания «Миллер», которая представляла интересы Найема.

Отмечается, что Просянюк подала против Найема иск о защите чести и достоинства, который касался распространенного14 февраля 2018 года Найемом в Фейсбуке сообщенияо том, что, по его информации, защитники Януковича, используют свое влияние и связи, чтобы лишить бесплатного адвоката Януковича Ивана Ангелина свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью.

Ангелина предоставили Януковичу как бесплатного адвоката, поскольку защитники экс-президента неоднократно не являлись на судебные заседания.

Вчера Шевченковский райсуд Киева отказал в удовлетворении иска Просянюк.

Теперь у Просянюк есть 30 дней на обжалование этого решения суда.

Напомним, другой адвокат Януковича — Юрий Кирасир, сегодня заявил, что Европейский суд отменил санкции против экс-президента. Сайт Евросуда пока не работает, поэтому возможности проверить эту информацию нет.