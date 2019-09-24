Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Мустафа Найем, фото: «Википедия»

Адвокат Януковича проиграл суд против Мустафы Найема (ДОКУМЕНТ)

24 сен 2019, 13:13
999

Бывший народный депутат Мустафа Найем выиграл суд у адвоката бывшего президента Украины Виктора Януковича Ольги Просянюк.

Loading...

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает юридическая компания «Миллер», которая представляла интересы Найема.

Отмечается, что Просянюк подала против Найема иск о защите чести и достоинства, который касался распространенного14 февраля 2018 года Найемом в Фейсбуке сообщенияо том, что, по его информации, защитники Януковича, используют свое влияние и связи, чтобы лишить бесплатного адвоката Януковича Ивана Ангелина свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью.

Ангелина предоставили Януковичу как бесплатного адвоката, поскольку защитники экс-президента неоднократно не являлись на судебные заседания.

Вчера Шевченковский райсуд Киева отказал в удовлетворении иска Просянюк.

Теперь у Просянюк есть 30 дней на обжалование этого решения суда.

Решение суда, документ: юридическая компания «Миллер»

Напомним, другой адвокат Януковича — Юрий Кирасир, сегодня заявил, что Европейский суд отменил санкции против экс-президента. Сайт Евросуда пока не работает, поэтому возможности проверить эту информацию нет.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
Новости партнеров
Загрузка...