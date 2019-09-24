Ракурсhttps://racurs.ua/
Музей погибшим бойцам АТО на Черниговщине повредили вандалы. Фото: prizyv
Музей погибшим бойцам АТО на Черниговщине повредили вандалы (ВИДЕО)https://racurs.ua/n127218-muzey-pogibshim-boycam-ato-na-chernigovschine-povredili-vandaly-video.htmlРакурс
Музей погибшим бойцам АТО в селе Слободка Черниговской области второй раз за неделю повредили вандалы.
Loading...
Неизвестные лица разбили окна музея. Об этом сообщил черниговской филиал Общественного телевидения — телеканал UA: Чернигов.
Инициатор создания музея Наталья Миша обратилась в полицию из-за повторного акта вандализма. Правоохранители проводят проверку инцидента и разыскивают злоумышленников.
Музей в Слободке открыли 5 июня текущего года в доме погибшего в Донецкой области житель села Игоря Медведя в одной комнате оставили его вещи и фотографии, а во второй — портреты других погибших на востоке жителей района.
На базе музея планируют создать районный центр военно-патриотического воспитания и продолжить обустройство музея.
Отметим, что на этой неделе в Черниговской области в городе Мена неизвестные осквернили памятники погибшим участникам АТО. Злоумышленники замазали их портреты белой краской.
Черниговская облгосадминистрация просит жителей области не быть равнодушными и сообщать о фактах вандализма в полицию.
Напомним, в конце августа в Житомирской области облили краской памятник героям АТО.
Загрузка...