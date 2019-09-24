Музей погибшим бойцам АТО на Черниговщине повредили вандалы. Фото: prizyv

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Ракурс

Музей погибшим бойцам АТО в селе Слободка Черниговской области второй раз за неделю повредили вандалы.

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Неизвестные лица разбили окна музея. Об этом сообщил черниговской филиал Общественного телевидения — телеканал UA: Чернигов.

Инициатор создания музея Наталья Миша обратилась в полицию из-за повторного акта вандализма. Правоохранители проводят проверку инцидента и разыскивают злоумышленников.

Музей в Слободке открыли 5 июня текущего года в доме погибшего в Донецкой области житель села Игоря Медведя в одной комнате оставили его вещи и фотографии, а во второй — портреты других погибших на востоке жителей района.

На базе музея планируют создать районный центр военно-патриотического воспитания и продолжить обустройство музея.

Отметим, что на этой неделе в Черниговской области в городе Мена неизвестные осквернили памятники погибшим участникам АТО. Злоумышленники замазали их портреты белой краской.

Черниговская облгосадминистрация просит жителей области не быть равнодушными и сообщать о фактах вандализма в полицию.

Напомним, в конце августа в Житомирской области облили краской памятник героям АТО.