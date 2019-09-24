Европейский суд отменил санкции ЕС против Януковича - адвокат. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n127217-evropeyskiy-sud-otmenil-sankcii-es-protiv-yanukovicha-advokat.html

Ракурс

Виктор Янукович, бывший президент Украины, больше не находится под санкциями Европейского Союза. Об этом сегодня сообщил его адвокат Юрий Кирасир.

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На своей странице в Facebook защитник экс-президента написал, что решение о снятии ограничительных мер принимал Европейский суд. При этом официальный сайт суда в данный момент не работает, что делает невозможным проверить информацию адвоката.

Кирасир написал, что такое решение суда говорит о том, что санкции против Януковича были введены «безосновательно и незаконно».

Он также добавил, что Янукович якобы «незаслуженно пострадал от политических преследований как в Украине, так и в Европейском Союзе.

Адвокаты Януковича также заявили о планах добиваться привлечения к уголовной ответственности всех, «кто был причастен к организации его политического преследования и фальсификации дел в отношении него, и восстановления справедливости».

Напомним, что в июле суд отменил санкции против Януковича и его близкого окружения, которые осуществлялись Советом Евросоюза в течение 2016−2018 годов.