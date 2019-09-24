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Європейський суд скасував санкції ЄС проти Януковича - адвокат. Фото: РИА Новости

Європейський суд скасував санкції ЄС проти Януковича — адвокат

24 вер 2019, 12:36
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Віктор Янукович, колишній президент України, більше не перебуває під санкціями Європейського Союзу. Про це сьогодні повідомив його адвокат Юрій Кірасир.

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На своїй сторінці в Facebook захисник екс-президента написав, що рішення про зняття обмежувальних заходів приймав Європейський суд. При цьому офіційний сайт суду в даний момент не працює, що унеможливлює перевірку інформації адвоката.

Кірасир написав, що таке рішення суду говорить про те, що санкції проти Януковича були введені «безпідставно і незаконно».

Він також додав, що Янукович нібито незаслужено постраждав від політичних переслідувань як в Україні, так і Європейському Союзі.

Адвокати Януковича також заявили про плани «домагатися притягнення до кримінальної відповідальності всіх, хто був причетний до організації його політичного переслідування і фальсифікації справ щодо нього, і відновлення справедливості».

Нагадаємо, що в липні суд скасував санкції проти Януковича і його близького оточення, які здійснювались Радою Євросоюзу протягом 2016−2018 років.

Джерело: Ракурс


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