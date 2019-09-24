Міноборони проводить аудит контрактів, укладених попередниками, фото — Цензор

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Ракурс

Міністерство оборони України оголосило про проведення аудиту, під час якого перевірять все контракти, укладені попередниками. Андрій Загороднюк, новий міністр оборони України, сподівається на швидкі результати цього аудиту.

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Новий розповів, що й раніше займався справами армії, тож аудит контрактів вбачає першою та найважливішою сьогодні справою.

Потрібно припинити дію тих з них, які не працюють, це стосується й закупівель, будівництва тощо. Наразі йде велика перевірка — кожен контракт, складений попередниками, перевірятиметься з різних точок зору, заявив у великому інтерв’ю ВВС міністр Загороднюк.

Він вважає, що для України важлива трансформація, в основі якої лежать стандарти НАТО. Саме тому потрібен був масштабний аудит, аби побачити, де є слабкі місця, які сфери потребують миттєвих рішучих дій.

Експрес-аудит міністр планує завершити до кінця поточного року, а повний — у 2020 році. Тоді ж, ймовірно, дійде черга до електронного документообігу.

Раніше «Ракурс» розповідав про нове призначення на важливу посаду — Андрій Загороднюк очолив Міноборони.