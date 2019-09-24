Зеленський схвалив закон про режим спільного транзиту з ЄС. Фото: Цензор

https://racurs.ua/ua/n127215-zelenskyy-shvalyv-zakon-pro-rejym-spilnogo-tranzytu-z-ies.html

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Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект № 1082 про спільний транзит з Європейським Союзом.

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Міністерство фінансів позитивно оцінило прийняття закону «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи». Про це повідомляється на сайті відомства.

Законопроект розробили на виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Він запровадить в українському законодавстві положення Конвенції про процедуру спільного транзиту, до якої входять 35 країн.

Україна зможе в режимі реального часу отримувати інформацію для переміщення товарів транзиту, використовувати єдину митну декларацію для переміщення товарів до країни-призначення через треті країни у межах договору та запровадити спеціальні транзитні спрощення.

Однак, Україна спочатку повинна запровадити та використовувати щонайменше один рік положення конвенції та ІТ продукт, який відповідає за забезпечення угоди. Після цього Київ отримає офіційне запрошення для приєднання.

Зазначимо, що парламент прийняв за основу та в цілому відповідний законопроект 12 вересня.

Нагадаємо, у «Слузі народу» заявили, що у найближчі роки Україна до ЄС не приєднається.