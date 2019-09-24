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Зеленский одобрил закон о режиме общего транзита с ЕС. Фото: Цензор
Зеленский одобрил закон о режиме общего транзита с ЕСhttps://racurs.ua/n127215-zelenskiy-odobril-zakon-o-rejime-obschego-tranzita-s-es.htmlРакурс
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 1082 об общем транзите с Европейским Союзом.
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Министерство финансов положительно оценило принятие закона «О режиме совместного транзита и введения национальной электронной транзитной системы». Об этом сообщается на сайте ведомства.
Законопроект разработали для исполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Он введет в украинском законодательстве положения Конвенции о процедуре общего транзита, в которую входят 35 стран.
Украина сможет в режиме реального времени получать информацию для перемещения товаров транзита, использовать единую таможенную декларацию для перемещения товаров в страны-назначения через третьи страны в рамках договора и ввести специальные транзитные упрощения.
Однако, Украина сначала должна ввести и использовать менее одного года положения конвенции и ITпродукт, который отвечает за обеспечение сделки. После этого Киев получит официальное приглашение для присоединения.
Отметим, что парламент принял за основу и в целом соответствующий законопроект 12 сентября.
Напомним, в «Слуге народа» заявили, что в ближайшие годы Украина к ЕС не присоединится.
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