Зеленский одобрил закон о режиме общего транзита с ЕС. Фото: Цензор

https://racurs.ua/n127215-zelenskiy-odobril-zakon-o-rejime-obschego-tranzita-s-es.html

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 1082 об общем транзите с Европейским Союзом.

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Министерство финансов положительно оценило принятие закона «О режиме совместного транзита и введения национальной электронной транзитной системы». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Законопроект разработали для исполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Он введет в украинском законодательстве положения Конвенции о процедуре общего транзита, в которую входят 35 стран.

Украина сможет в режиме реального времени получать информацию для перемещения товаров транзита, использовать единую таможенную декларацию для перемещения товаров в страны-назначения через третьи страны в рамках договора и ввести специальные транзитные упрощения.

Однако, Украина сначала должна ввести и использовать менее одного года положения конвенции и ITпродукт, который отвечает за обеспечение сделки. После этого Киев получит официальное приглашение для присоединения.

Отметим, что парламент принял за основу и в целом соответствующий законопроект 12 сентября.

Напомним, в «Слуге народа» заявили, что в ближайшие годы Украина к ЕС не присоединится.