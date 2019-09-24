​Зеленский ветировал закон, который касается импичмента. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n127214-zelenskiy-vetiroval-zakon-kotoryy-kasaetsya-impichmenta.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, наложил вето на закон № 1098 о временных следственных и специальных комиссиях парламента. Данный закон был внесен народными депутатами восьмого созыва Верховной Рады.

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Данные о решении главы государства появились на сайте Верховной Рады Украины сегодня, 24 сентября. Закон возвращено с предложениями президента, однако текст предложений пока отсутствует. Законом предусматривалось урегулирование процедуры импичмента президента.

В описании закона говорится, что Временная следственная комиссия (ВСК) Рады будет являться коллегиальным временным органом парламента. В нее должны входить депутаты, специальный прокурор и три специальных следователя. Они должны осуществлять парламентский контроль путем проведения расследования по вопросам, представляющим общественный интерес.

Напомним, что закон о ВСК прошлый созыв парламента принял 6 июня. 12 июня документ подписал спикер Рады и его направили на подпись Зеленскому.

10 сентября Рада приняла в целом президентский законопроект № 1012 об импичменте. 23 сентября Зеленский подписал закон.