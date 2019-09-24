Заседание Генассамблеи ООН, фото: Ирина Геращенко

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Десять членов российской делегации не смогли принять участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, поскольку США им не выдали визы.

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Об этом заявил глава комитета по международным делам Совета РФ Константин Косачев, сообщает агентство ТАСС.

Кроме Косачева, визы также не получили председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий и восемь сотрудников российского МИДа, в том числе и главный переводчик и руководитель аппарата главы ведомства Сергей Бутин.

Отмечается, что в США причиной этого инцидента называют технические проблемы и нарушения сроков подачи необходимых для получения визы документов.

Это не так, — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту ситуацию. — Это возмутительный пример неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН, а также невыполнение своих обязательств как страны, принимающей у себя Всемирную организацию.

В то же время Слуцкий призвал заблаговременно на этом вопросе не зацикливаться и выразил убеждение, что визы обязательно выдадут.

Как могут членам официальной делегации, утвержденной президентом — неважно, России или любой другой страны, — не выдать визу в главную международную организацию? — подчеркнул представитель российской Госдумы.

По его словам, из-за этого инцидента встречи российской делегации в ООН «передвинуты в сутки».

Напомним, Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке, заявил, что сама жизнь людей может оказаться под угрозой, если человечество не изменит свой образ жизни.