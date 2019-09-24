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В ООН заявили, что для борьбы с климатическим кризисом придется изменить структуру экономик. Фото: NewsOne

В ООН заявили, что для борьбы с климатическим кризисом придется изменить структуру экономик

24 сен 2019, 09:03
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке заявил, что если человечество не изменит свой образ жизни, то все окажутся под угрозой.

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Гутерреш отметил, что для борьбы с климатическим кризисом придется изменить структуру мировых экономик и многие другие сферы общественной жизни. Если ничего не изменить, то последствия глобального потепления будут разрушительными. Об этом сообщает «Громадське».

Генсек ООН заявил, что природа в гневе и мы не сможем ее обмануть. По его словам, она обязательно отомстит человечеству.

Гутерреш напомнил, что это лето стало самым жарким за всю историю наблюдений, активное таяние ледников поднимает уровень моря и океан, окисляясь, теряет способность поглощать углекислый газ. Он отметил, что ураганы, пожары, наводнения и засухи стают все разрушительнее.

Гутерреш призвал к сокращению эмиссий парниковых газов, прекращению субсидирования энергетической промышленности, переходу на возобновляемые источники энергии и введению налога на углероды. Генсек ООН отметил, что время для разговоров уже прошло и с природой невозможно договориться.

Напомним, в ООН на днях заявили, что жители мегаполисов станут климатическими беженцами.


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