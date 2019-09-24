Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
В ООН заявили, що для боротьби з кліматичною кризою доведеться змінити структуру економік. Фото: NewsOne

В ООН заявили, що для боротьби з кліматичною кризою доведеться змінити структуру економік

24 вер 2019, 09:03
999

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на Кліматичному саміті ООН у Нью-Йорку заявив, що якщо людство не змінить свій спосіб життя, то всі опиняться під загрозою.

Loading...

Гутерреш зазначив, що для боротьби з кліматичною кризою доведеться змінити структуру світових економік та багато інших сфер суспільного життя. Якщо нічого не змінити, то наслідки глобального потепління будуть руйнівними. Про це повідомляє «Громадське».

Генсек ООН заявив, що природа у гніві і ми не зможемо її обдурити. За його словами, вона обов’язково помститься людству.

Гутерреш нагадав, що це літо стало найспекотнішим за всю історію спостережень, активне танення льодовиків піднімає рівень моря і океан, окислюючись, втрачає здатність поглинати вуглекислий газ. Він зазначив, що урагани, пожежі, повені і засухи стають все руйнівнішими.

Гутерреш закликав до скорочення емісій парникових газів, припинення субсидування енергодобувної промисловості, переходу на поновлювані джерела енергії і введення податку на вуглеці. Генсек ООН наголосив, що час для розмов вже пройшов і з природною неможливо домовитися.

Нагадаємо, в ООН днями заявили, що жителі мегаполісів стануть кліматичними біженцями.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Інколи вони повертаються: як захист Януковича легалізує його перебування в Україні (ВІДЕО)

Адвокати вживають заходів для можливості перебування Януковича в Україні. Президент-втікач наразі живе в Росії, але захист робить усе можливе для його повернення. Адвокати Януковича подали сім скарг на рішення Феміди

Новини України
10:43

Делегація Верховної Ради офіційно відмовилася від участі в сесії ПАРЄ

Українська делегація офіційно відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ, котра відбуватиметься в період з 30 вересня по 4 жовтня. Відповідна заява опублікована на сайті Верховної Ради

Новини України
20:17   23 вер
Новини партнерів
Загрузка...