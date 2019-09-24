В ООН заявили, що для боротьби з кліматичною кризою доведеться змінити структуру економік. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n127197-v-oon-zayavyly-scho-dlya-borotby-z-klimatychnou-kryzou-dovedetsya-zminyty-strukturu-ekonomik.html

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на Кліматичному саміті ООН у Нью-Йорку заявив, що якщо людство не змінить свій спосіб життя, то всі опиняться під загрозою.

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Гутерреш зазначив, що для боротьби з кліматичною кризою доведеться змінити структуру світових економік та багато інших сфер суспільного життя. Якщо нічого не змінити, то наслідки глобального потепління будуть руйнівними. Про це повідомляє «Громадське».

Генсек ООН заявив, що природа у гніві і ми не зможемо її обдурити. За його словами, вона обов’язково помститься людству.

Гутерреш нагадав, що це літо стало найспекотнішим за всю історію спостережень, активне танення льодовиків піднімає рівень моря і океан, окислюючись, втрачає здатність поглинати вуглекислий газ. Він зазначив, що урагани, пожежі, повені і засухи стають все руйнівнішими.

Гутерреш закликав до скорочення емісій парникових газів, припинення субсидування енергодобувної промисловості, переходу на поновлювані джерела енергії і введення податку на вуглеці. Генсек ООН наголосив, що час для розмов вже пройшов і з природною неможливо домовитися.

Нагадаємо, в ООН днями заявили, що жителі мегаполісів стануть кліматичними біженцями.