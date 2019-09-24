США увеличат количество американских военных в Польше. Фото: novorosinform

https://racurs.ua/n127196-ssha-uvelichat-kolichestvo-amerikanskih-voennyh-v-polshe.html

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США дополнительно отправят в Польшу 1 тыс. военнослужащих. Такое решение озвучил президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером Польши Анджеем Дудой в Нью-Йорке.

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Декларацию об увеличении военного присутствия США в Польше и расширение сотрудничества в сфере обороны подписали лидеры обеих стран. Об этом заявляет «Радио Свобода».

По словам Трампа, американских солдат, скорее всего, перенаправят с военных баз в других европейских странах. Польша, в свою очередь, обязуется создать необходимую инфраструктуру для размещения американских военных за свой счет.

Дудка отметил, что новую военную базу пока создавать не собираются, хотя ранее польский лидер предлагал создать такой объект под названием «Форт Трамп».

На вопрос, связано ли усиление военного присутствия с российской угрозой, Трамп ответил отрицательно.

Отметим, что сейчас в Польше находится около 4,5 тыс. американских военных.

Напомним, в Нью-Йорке проходит сессия Генеральной ассамблеи ООН и Трамп встречается с иностранными президентами, которые прибыли на запад. Президент Украины Владимир Зеленский также прилетел в США.

Как ранее сообщалось, Зеленский и Трамп проведут часовую беседу.