Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
США увеличат количество американских военных в Польше. Фото: novorosinform

США увеличат количество американских военных в Польше

24 сен 2019, 08:19
999

США дополнительно отправят в Польшу 1 тыс. военнослужащих. Такое решение озвучил президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером Польши Анджеем Дудой в Нью-Йорке.

Loading...

Декларацию об увеличении военного присутствия США в Польше и расширение сотрудничества в сфере обороны подписали лидеры обеих стран. Об этом заявляет «Радио Свобода».

По словам Трампа, американских солдат, скорее всего, перенаправят с военных баз в других европейских странах. Польша, в свою очередь, обязуется создать необходимую инфраструктуру для размещения американских военных за свой счет.

Дудка отметил, что новую военную базу пока создавать не собираются, хотя ранее польский лидер предлагал создать такой объект под названием «Форт Трамп».

На вопрос, связано ли усиление военного присутствия с российской угрозой, Трамп ответил отрицательно.

Отметим, что сейчас в Польше находится около 4,5 тыс. американских военных.

Напомним, в Нью-Йорке проходит сессия Генеральной ассамблеи ООН и Трамп встречается с иностранными президентами, которые прибыли на запад. Президент Украины Владимир Зеленский также прилетел в США.

Как ранее сообщалось, Зеленский и Трамп проведут часовую беседу.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Луценко подсказал Зеленскому, как вести себя в скандале со звонком Трампа

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко подсказал президенту Зеленскому, как вести себя в скандале со звонком президента Дональда Трампа. Луценко утверждает, что это дело надо решать на уровне Генпрокуратур обеих стран

Новости Украины
11:26

Иногда они возвращаются: как защита Януковича легализует его пребывание в Украине (ВИДЕО)

Адвокаты принимают меры для возможности пребывания Януковича в Украине. Президент-беглец сейчас живет в России, но защита делает все возможное для его возвращения. Адвокаты Януковича подали семь жалоб на решения Фемиды

Новости Украины
10:43

«Не понимаю предвзятости формулировок»: Аваков прокомментировал открытие ГБР производства относительно Парубия

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков прокомментировал открытие сегодня ГБР дела относительно массовых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе

Новости Украины
22:43   23 сен
Новости партнеров
Загрузка...