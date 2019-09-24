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США збільшать кількість американських військових у Польщі. Фото: novorosinform

США збільшать кількість американських військових у Польщі

24 вер 2019, 08:19
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США додатково відправлять до Польщі 1 тис. військовослужбовців. Таке рішення озвучив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з лідером Польщі Анджеєм Дудою у Нью-Йорку.

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Декларацію про збільшення військової присутності США у Польщі та розширення співпраці у сфері оборони підписали лідери обох країн. Про це заявляє «Радіо Свобода».

За словами Трампа, американських солдат, скоріш за вже, перенаправлять з військових баз у інших європейських країнах. Польща, у свою чергу, зобов’язується створити необхідну інфраструктуру для розміщення американських військових за свій рахунок.

Дудка зазначив, що нову військову базу поки створювати не збираються, хоча раніше польський лідер пропонував створити такий об'єкт під назвою «Форт Трамп».

На питання, чи пов’язане посилення військової присутності через російську загрозу, Трамп відповів заперечливо.

Зазначимо, що наразі у Польщі перебувають близько 4,5 тис. американських військових.

Нагадаємо, у Нью-Йорку проходить сесія Генеральної асамблеї ООН і Трамп зустрічається з іноземними президентами, які прибули на захід. Президент України Володимир Зеленський також прилетів у США.

Як раніше повідомлялося, Зеленський та Трамп проведуть годинну розмову.


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