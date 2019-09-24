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Засідання Генасамблеї ООН, фото: Ірина Геращенко

Не видали візи: на Генасамблею ООН не змогли потрапити члени російської делегації

24 вер 2019, 12:17
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Десять членів російської делегації не змогли взяти участь у засіданні Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, оскільки США їм не видали візи.

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Про це заявив голова комітету з міжнародних справ Ради РФ Костянтин Косачов, повідомляє агентство ТАСС.

Окрім Косачова, візи також не отримали голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький та вісім співробітників російського МЗС, зокрема й головний перекладач і керівник апарату глави відомства Сергій Бутін.

Зазначається, що в США причиною цього інциденту називають технічні проблеми та порушення термінів подачі необхідних для отримання візи документів.

Це не так, — заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, коментуючи цю ситуацію. — Це обурливий приклад неповаги Сполученими Штатами Америки членів ООН, а також невиконання своїх зобов’язань як країни, що приймає у себе Всесвітню організацію.

Водночас Слуцький закликав завчасно на цьому питанні не зациклюватися й висловив переконання, що візи обов’язково видадуть.

Як можуть членам офіційної делегації, затвердженої президентом — неважливо, Росії чи якоїсь іншої країни, — не видати візу в головну міжнародну організацію? — наголосив представник російської Держдуми.

За його словами, через цей інцидент зустрічі російської делегації в ООН «пересунуті на добу».

Нагадаємо, Генсек ООН Антоніу Гутерреш, виступаючи на Кліматичному саміті ООН у Нью-Йорку, заявив, що саме життя людей може опинитися під загрозою, якщо людство не змінить свій спосіб життя.


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