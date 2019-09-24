NASA вважає астероїди небезпечними для планети Земля, фото — versiya.info

https://racurs.ua/ua/n127212-nasa-oberigatyme-zemlu-vid-asteroyidiv-spilnyy-proekt-s-ievropeyskym-kosmichnym-agentstvom.html

Ракурс

У NASA розпочали проект боротьби з астероїдами, які при зіткненні із планетою Земля наносять їй шкоду. Його розроблятимуть, а потім тестуватимуть разом з фахівцями з Європейського космічного агентства.

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NASA та європейські колеги разом взялися до розробки важливого проекту. Його головна місія полягатиме у захисті Землі від астероїдів, пише Science Alert.

Випробування проводитимуться на одному з супутників астероїда Дідім — його орбіта перетинає орбіти Марса та Землі, тож вона придатна для експериментів. Наразі вчені мають дізнатися, чи може космічний корабель стати у пригоді, коли йдеться про відхилення орбіти руху астероїда.

Вчені досліджуватимуть, як різні космічні об'єкти впливатимуть на швидкість руху астероїдів, на зміну орбіти руху, на інші фактори. За мету встановили спробу змінити траєкторію руху та зменшити шкідливий вплив астероїдів на Землю.

Раніше «Ракурс» писав про заяву NASA щодо дір у корпусі МКС та дивні заяви з цього приводу гендиректора «Роскосмосу».