NASA та «Роскосмос» розійшлися в думках щодо діри в борту МКС, фото — "РБК-Україна"

https://racurs.ua/ua/n127186-nasa-roskosmos-pryhovuie-pohodjennya-diry-v-mks.html

Ракурс

У NASA розповіли про те, що були здивовані недавньою заявою Дмитра Рогозіна, який є головою «Роскосмосу». Йшлося про дірку в борту Міжнародної космічної станції (МКС), а Рогозін таємниче натякав на те, що росіяни знають справжню причину.

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NASA вважає, що росіяни, зокрема голова «Роскосмосу» Дмитро Рогозін, не витримали умов договору. Раніше обидві космічні компанії домовилися, що будуть спільно розслідувати питання появи діри в борту МКС, повідомляє Live Science.

У серпні 2018 року фахівці NASA повідомили колегам з Росії про зниження тиску на МКС. Причину екіпаж виявив досить швидко — нею виявилася невелика дірка в борту станції. Заклали її теж швидко.

Трохи пізніше росіяни озвучили дві основні версії — людський фактор та невеликий метеорит. Однак, незважаючи на робочі версії, компанії домовилися про те, що не поспішатимуть з висновками і озвучать їх тільки тоді, коли докопаються до істини.

Дмитро Рогозін на конференції за участю молоді в Росії зробив таємничу заяву у стилі «ми вже знаємо, в чому справа, але поки промовчимо». Ця заява здалася дивною американцям, але вони вважали за краще не роздувати з неї міжнародний скандал.

Сьогодні Джим Брайденстін з NASA розповів про те, що «не хоче псувати відносини, але очевидно, що наявність дірок в МКС неприйнятна».

«Ракурс» повідомляв, що в NASA розповіли нові дані щодо Венери. Вважається, що ця планета була населеною впродовж двох або навіть трьох мільярдів років.