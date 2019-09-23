Боротьба з корупцією: в Раді громадського контролю НАБУ попросили Зеленського отямитися і не «класти» гарячу лінію бюро, фото — "Прямий"

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Рада громадського контролю Національного антикорупційного бюро 23 вересня закликала президента Володимира Зеленського не поширювати дезінформацію про повноваження бюро, щоб це не перевантажило гарячу лінію.

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Нагадаємо, що сьогодні Зеленський закликав українців скаржитися на хабарників і дзвонити на гарячу лінію НАБУ з приводу усіх видів корупції.

У Раді громадського контролю НАБУ наголосили, що Антикорупційне бюро не розслідує усі корупційні злочини.

Детективи бюро займаються кримінальними корупційними правопорушеннями, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці, — йдеться у заяві Ради.

Тут вважають, що через хибну інформацію про повноваження НАБУ гаряча лінія буде перевантажена дзвінками щодо порушень, які не є підслідними органу. Згодом такі заяви президента призведуть до дестабілізації роботи НАБУ і викличуть шквал негативу населення.

Більшість громадян не є спеціалістами у Кримінальному процесуальному кодексі України і цілком довіряють словам президента. А отже, громадяни вимагатимуть від органу розслідування справ, які йому не підслідні, — заявили в Раді громадського контролю.

В цьому органі нагадали Зеленському, що з приводу корупційних злочинів, які не входять до компетенції НАБУ, треба звертатися до Національної поліції, Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України. Якщо ж президент хоче допомогти правоохоронним органам у боротьбі з корупцією, то в Раді запропонували йому створити універсальну гарячу лінії для повідомлень про корупцію.