Борьба с коррупцией: в Совете общественного контроля НАБУ попросили Зеленского не «класть» горячую линию бюро, фото — "Прямой"

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Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро 23 сентября призвал президента Владимира Зеленского не распространять дезинформацию о полномочиях бюро, чтобы это не перегрузило его горячую линию.

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Напомним, что сегодня Зеленский призвал украинцев жаловаться на взяточников и звонить на горячую линию НАБУ по поводу всех видов коррупции.

В Совете общественного контроля НАБУ отметили, что Антикоррупционное бюро не расследует все коррупционные преступления.

Детективы бюро занимаются уголовными коррупционными правонарушениями, совершенные высшими должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, и составляют угрозу национальной безопасности, — говорится в заявлении Совета.

Здесь считают, что из-за ложной информации о полномочиях НАБУ горячая линия будет перегружена звонками о нарушениях, которые не являются подследственными этому органу. Впоследствии такие заявления президента приведут к дестабилизации работы НАБУ и вызовут шквал негатива населения.

Большинство граждан не являются специалистами в Уголовном процессуальном кодексе Украины и полностью доверяют словам президента. Следовательно, граждане будут требовать от органа расследования дел, которые ему не подследственны, — заявили в Совете общественного контроля.

В этом органе напомнили Зеленскому, что по поводу коррупционных преступлений, которые не входят в компетенцию НАБУ, надо обращаться в Национальную полицию, Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины. Если же президент хочет помочь правоохранительным органам в борьбе с коррупцией, в Совете предложили ему создать универсальную горячую линию для сообщений о коррупции.