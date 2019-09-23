Верховный суд запретил осуществлять строительство в пределах исторических ареалов без разрешений органов охраны культурного наследия

Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу Министерства культуры, фото: Pexels

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В судебных спорах по осуществлению строительных работ в непосредственной близости от охранной зоны историко-культурных объектов и в пределах исторических ареалов городов должен соблюдаться баланс частного и публичного интересов, который заключается в соблюдении субъектом хозяйственной деятельности требований законодательства об охране культурного наследия.

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К такому выводу пришла коллегия судей Кассационного административного суда Верховного суда при рассмотрении кассационной жалобы Министерства культуры, сообщает портал «Судебная власть Украины».

Отмечается, что в июле 2018 года Минкультуры составило предписание в отношении одной из частных компании, которым обязывало прекратить проведение любых строительных работ по строительству многофункционального комплекса в Печерском районе Киева по адресу улица Старонаводницкая, 42−44.

Расположенный по этому адресу земельный участок находится в пределах Центрального исторического ареала столицы, в непосредственной близости от охранной зоны объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО — ансамбля Киево-Печерской Лавры.

Предписание о прекращении работ появилось после того, как сотрудники Минкультуры, получив жалобу от общественных активистов, совершили визуальное наблюдение и фотофиксацию по этому адресу, а также проверили электронную базу данных документооборота. В результате было установлено, что строительные работы здесь осуществляются без разрешения со стороны министерства, как этого требует законодательство.

Несогласная с этим предписанием компания обратилась с иском в Окружной административный суд Киева, который его удовлетворил. Шестой апелляционный административный суд, к которому обратился Минкульт, чтобы обжаловать это решение, поддержал решение суда первой инстанции.

Поэтому министерство обратилось в Верховный суд, который отменил решение судов первой и второй инстанций.

В частности, Верховный суд решил, что суды предыдущих инстанций пришли к необоснованному выводу о том, что ответчик не выполнил процедуры проверки, определенной Законом Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».

Обеспечение справедливого баланса частного и публичного интересов по данному делу заключается в необходимости соблюдения субъектом хозяйственной деятельности при выполнении земельных и строительных работ на земельном участке … требований законодательства об охране культурного наследия, определенных, в частности, законом Украины «Об охране культурного наследия, — говорится в постановлении Верховного суда.

Это постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, председатель Верховного суда Валентина Данишевская недавно заявила, что законодательная инициатива по сокращению количества судьи Верховного суда значительно ослабит это ведомство в плане защиты прав людей.