Верховний суд заборонив здійснювати будівництво в межах історичних ареалів без дозволів органів охорони культурної спадщини

Верховний суд розглянув касаційну скаргу Міністерства культури, фото: Pexels

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У судових спорах щодо здійснення будівельних робіт у безпосередній близькості до охоронної зони історико-культурних об'єктів та у межах історичних ареалів міст має дотримуватися баланс приватного та публічного інтересів, котрий полягає у дотриманні суб'єктом господарської діяльності вимог законодавства про охорону культурної спадщини.

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Такого висновку дійшла колегія суддів Касаційного адміністративного суду Верховного суду під час розгляду касаційної скарги Міністерства культури, повідомляє портал «Судова влада України».

Зазначається, що в липні 2018 року Мінкультури склало припис стосовно однієї з приватних компанії, яким зобов’язувало припинити проведення будь-яких будівельних робіт з будівництва багатофункціонального комплексу у Печерському районі Києва за адресою вулиця Старонаводницька, 42−44.

Розташована за цією адресою земельна ділянка знаходиться в межах Центрального історичного ареалу столиці, у безпосередній близькості до охоронної зони об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО — ансамблю Києво-Печерської Лаври.

Припис про припинення робіт з’явився після того, як співробітники Мінкультури, отримавши скаргу від громадських активістів, здійснили візуальне спостереження та фотофіксацію за цією адресою, а також перевірили електронну базу даних документообігу. В результаті було встановлено, що будівельні роботи тут здійснюються без дозволу з боку міністерства, як цього вимагає законодавство.

Незгодна з цим приписом компанія звернулася з позовом до Окружного адміністративного суду Києва, котрий його задовольнив. Шостий апеляційний адміністративний суд, до котрого звернувся Мінкульт, щоб оскаржити це рішення, підтримав ухвалу суду першої інстанції.

Тож міністерство звернулося до Верховного суду, який скасував рішення судів першої та другої інстанцій.

Зокрема, Верховний суд вирішив, що суди попередніх інстанцій дійшли необґрунтованого висновку про те, що відповідач не дотримався процедури перевірки, визначеної Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Забезпечення справедливого балансу приватного та публічного інтересів у даній справі полягає у необхідності дотримання суб'єктом господарської діяльності під час виконання земельних та будівельних робіт на земельній ділянці … вимог законодавства про охорону культурної спадщини, визначених, зокрема, законом України «Про охорону культурної спадщини, — зазначається в постанові Верховного суду.

Ця постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, голова Верховного суду Валентина Данішевська нещодавно заявила, що законодавча ініціатива щодо скорочення кількості судді Верховного суду значно послабить це відомство у плані захисту прав людей.