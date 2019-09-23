Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Переговори Росії та України: Волкер назвав вигідним прямий контакт президента Зеленського з Путіним, фото — Главред

Волкер бачить вигоду в прямому контакті Зеленського та Путіна (ВІДЕО)

23 вер 2019, 17:33
999

Курт Волкер в інтерв’ю українському телеканалу розповів про те, що прямий контакт Володимира Зеленського з Путіним може бути вигідним. Разом з тим, за словами спецпредставника Держдепу США з питань України, він не виключає можливостей «нормандського» та інших форматів.

Loading...

Спецпредставник у справах України в Державному департаменті США Курт Волкер висловився з приводу формату спілкування Зеленського з Путіним. В інтерв’ю телеканалу «НАШ» він наголосив, що кожен з форматів має свої «за» та «проти».

Також Курт Волкер у ході інтерв’ю розповів про те, що сподівається, що ані Ангела Меркель (канцлер ФРН), ані Дональд Трамп (президент США), ані Еммануель Макрон (президент Франції) не мають нічого проти України. На користь прямого контакту Волкер зарахував і недавній обмін полоненими.

Трохи пізніше, коли мова зайшла про мінські угоди, Волкер висловився за їх виконання без шкоди для України. На думку представника Держдепу США, все це можливо.

Раніше «Ракурс» писав про інші думки Волкера щодо України — йшлося про вибори в ОРДЛО до або після закінчення окупації східних регіонів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

В Раді громадського контролю НАБУ попросили Зеленського отямитися і не «класти» гарячу лінію бюро

Сьогодні Зеленський закликав скаржитися на хабарників і дзвонити на гарячу лінію НАБУ з приводу корупції. Рада громадського контролю бюро закликала президента не поширювати дезінформацію про повноваження бюро, щоб це не перевантажило гарячу лінію

Новини України
17:59

Зеленський та Трамп проведуть годинну зустріч у Нью-Йорку — Пристайко

Президенти України та Сполучених Штатів Америки Володимир Зеленський та Дональд Трамп у Нью-Йорку проведуть зустріч, яка триватиме 60 хвилин. Раніше лідери країн вже двічі розмовляли по телефону

Новини України
14:12
Новини партнерів
Загрузка...