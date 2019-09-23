Переговори Росії та України: Волкер назвав вигідним прямий контакт президента Зеленського з Путіним, фото — Главред

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Ракурс

Курт Волкер в інтерв’ю українському телеканалу розповів про те, що прямий контакт Володимира Зеленського з Путіним може бути вигідним. Разом з тим, за словами спецпредставника Держдепу США з питань України, він не виключає можливостей «нормандського» та інших форматів.

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Спецпредставник у справах України в Державному департаменті США Курт Волкер висловився з приводу формату спілкування Зеленського з Путіним. В інтерв’ю телеканалу «НАШ» він наголосив, що кожен з форматів має свої «за» та «проти».

Також Курт Волкер у ході інтерв’ю розповів про те, що сподівається, що ані Ангела Меркель (канцлер ФРН), ані Дональд Трамп (президент США), ані Еммануель Макрон (президент Франції) не мають нічого проти України. На користь прямого контакту Волкер зарахував і недавній обмін полоненими.

Трохи пізніше, коли мова зайшла про мінські угоди, Волкер висловився за їх виконання без шкоди для України. На думку представника Держдепу США, все це можливо.

Раніше «Ракурс» писав про інші думки Волкера щодо України — йшлося про вибори в ОРДЛО до або після закінчення окупації східних регіонів.