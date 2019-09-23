Переговоры России и Украины: Волкер назвал выгодным прямой контакт президента Зеленского с Путиным, фото — Главред

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Ракурс

Курт Волкер в интервью украинскому телеканалу рассказал о том, что прямой контакт Владимира Зеленского с Путиным может быть выгодным. Вместе с тем, по словам спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины, он не исключает возможностей «нормандского» и других форматов.

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В интервью телеканалу «НАШ» он отметил, что каждый из форматов имеет свои «за» и «против».

Также Курт Волкер в ходе интервью рассказал о том, что надеется, что ни Ангела Меркель (канцлер ФРГ), ни Дональд Трамп (президент США), ни Эммануэль Макрон (президент Франции) не имеют ничего против Украины. В пользу прямого контакта Волкер причислил и недавний обмен пленными.

Чуть позже, когда речь зашла о минских соглашениях, Волкер высказался за их выполнение без ущерба для Украины. По мнению представителя Госдепа США, «это возможно».

Ранее «Ракурс» писал о других тезисах Волкера об Украине — речь шла о механизме выборов в ОРДЛО. Дипломат сообщил о том, когда их стоит проводить — до или после окончания оккупации восточных регионов.