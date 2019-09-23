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Ракурс
WhatsApp теперь может репостить статусы в Facebook Stories, фото: Christoph Scholz

В популярном интернет-мессенджере WhatsApp появилась связанная с Фейсбуком функция

23 сен 2019, 16:58
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В популярном интернет-мессенджере WhatsApp, владельцем которого с октября 2014 является компания Facebook, появилась возможность делать репосты статусов в Facebook Stories (коротких создаваемых пользователями фото и видео коллекциях, которые могут просматривать друзья. Эти коллекции автоматически исчезают спустя 24 часа).

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Официальных заявлений от пресс-службы мессенджера по этому поводу еще не было, однако на сайте приложения уже появилась соответствующая инструкция.

Там, в частности, отмечается, что эта функция работает на iPhone и смартфонах под управлением ОС Android. Для ее работы на мобильном устройстве должны быть установлены официальные приложения WhatsApp (версии не ниже 2.19.92 для iOS и версии 2.19.258 для Android) и Facebook или Facebook Lite.

Для того, чтобы поделиться новым статусом, нужно в приложении WhatsApp в разделе «Мой статус» выбрать пункт «Поделиться в Facebook Story» и, в случае необходимости, предоставить разрешение на это действие, чтобы открылось приложение Facebook. В этом приложении нужно выбрать аудиторию, с которой пользователь хотите поделиться, после чего нажать «Отправить сейчас».

В случае наличия нескольких обновлений статуса, можно выбирать, каким из них делиться.

Напомним, недавно стало известно, что компания Facebook приостановила работу десятков тысяч приложений из-за потенциальной угрозы утечки персональных данных пользователей.

Источник: Ракурс


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